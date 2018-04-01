Şenkaya ilçesinin 350 nüfuslu kırsal Yanıkkaval Mahallesi'ndeki ortaokul, öğrenci sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle bu yıl kapatıldı. Açıkta kalan 36 öğrenci, 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Mahallesi'nde bulunan ortaokula kaydedildi. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen yemekten bu öğrenciler yararlanamadı.





OKULDAKİ 36 ÖĞRENCİ YEMEKHANEYE GİREMİYORDU



36 öğrenci, öğle yemeğinde annelerinin evde hazırladıkları yemekleri ve ya da aldıkları bisküvileri bahçede yiyordu. Bahçe duvarını masa olarak kullanan öğrencilerin velileri, bu duruma tepki gösterdi.





Doğan Haber Ajansı'nın, 'Okulun bahçe duvarını yemek masası yaptılar' başlıklı haberi üzerine Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, olaya el koydu. Çocukların öğle yemeğini kaymakamlık üstlendi. Öğrenciler, artık okulun yemekhanesinde çıkan sıcak yemeklerden yiyor.





"ONLAR YEMEKHANEYE BİZ İSE OKULUN BAHÇESİNE ÇIKIYORDUK"



Öğrencilerinden Töre Aksakal, arkadaşları adına Kaymakam Dereci'ye teşekkür etti. Kendileri için büyük bir sorun olan yemek probleminin ortadan kalkmasına çok sevindiklerini belirten öğrencilerden Töre Aksakal, "Okulun 105 öğrencisinden 36'ımız yemek saatinde ayrılıyorduk. Onlar yemekhaneye, bizler ise okulun bahçesine çıkıyorduk. Artık birlikte yemekhaneye giriyoruz" dedi.

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