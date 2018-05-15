Hindistan’ın Mumbai şehrinde tren istasyonunda faciadan dönüldü. Annesiyle birlikte trene binmeye hazırlanan küçük bir kız çocuğu, tren hareket edince bir anda yere düştü. İHA'nın aktardığına göre; küçük kız tam trenin altında kalacaktı ki dikkatli bir yolcu ile güvenlik görevlisi onu çekip kurtardı.

Yaşananlar tren istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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