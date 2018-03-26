Kayseri'de dün akşam Üzüm ailesinden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan beyaz renkli otomobil her yerde aranıyor.

İHA'nın haberinne göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarında dün 36 yaşındaki Mehmet Üzüm'ün kullandığı otomobil, iddiaya göre beyaz renkli başka bir otomobilin sıkıştırması sonucunda karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen Mehmet Üzüm'ün kontrolündeki otomobil, cenaze taşıyan ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan Mehmet Üzüm ve 29 yaşındaki eşi Zehra Üzüm, çocukları 6 yaşındaki Safiye Nur, 8 yaşındaki Hamza Üzüm ve 29 yaşındaki yakınları Mustafa Üzüm ile 21 yaşındaki Soner Üzüm hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli otomobilin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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