Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1 ay önce evlendiği eşini başına sert bir cisimle vurarak öldüren koca, daha sonra evin çatı katında bileklerini kesip, kendini asarak intihar etti.

İHA'nın haberine göre olay, Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftin komşuları uzun süre kapıyı çalmalarına ve seslenmelerine rağmen yanıt alamadıkları 56 yaşındaki A.B. ile eşi 43 yaşındaki S.B.’yi merak etti. Evin balkon ve penceresinden içeriye bakan ve bir şey göremeyen komşular, camı kırarak içeriye girdi. Koridorda S.B.'nin kanlar içinde yattığını gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, S.B.’nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede çatı katında A.B.'yi de el bilekleri kesilmiş ve tavana asılı halde buldu. Yapılan incelemede A.B.'nin eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, 3 yıldır birlikte yaşayan çiftin, 16 Mart'ta nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi.

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