Van'ın Muradiye ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 56 kişi yakalandı.

AA'nın haberine göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erciş'ten Muradiye ilçesine seyir halindeki 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü, Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu. Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak yakalandı.

Sürücü B.K. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçlerince İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçakların ısınması sağlandı ve yiyecek verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER