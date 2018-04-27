Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi 40 yaşındaki Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren 41 yaşındaki koca Sezai Ö.'nün tahliye talebi reddedildi.



Geçen yıl 18 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, fabrikada çalışan Sezai Ö. boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına, çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Yeliz Ö.'nün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Aracının altında bomba düzeneğini fark eden Yeliz Ö., kaçarak uzaklaştı. Düzenek, bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHLİYE TALEBİNE RET CEVABI

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Sezai Ö., eşi Yeliz Ö. ve avukatlar katıldı. Sezai Ö. önceki duruşmada ifadesinde bombayı patlatmak için değil, korkutmak amaçlı otomobilin altına koyduğunu söylemişti. Bugünkü duruşmada Yeliz Ö.'nün avukatı, sanığın tehdit amaçlı değil, kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ve en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sezai Ö.'nün avukatı ise müvekkilinin korkutmak amaçlı eylemi gerçekleştirdiğini, düzeneğin sadece statik elektrikle patlayabileceği konusunda raporların bulunduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Sezai Ö.'nün tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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