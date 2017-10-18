Yerçekimsel dalgalar altın yayıyor: Peki ama nasıl?

İki nötron yıldızının 130 milyon yıl önce çarpışması sonucu oluşan yerçekimsel dalgaların gözlemlenmesi ile bilim insanları tam anlamıyla "altın bulmuş" oldu.
Çünkü bu gözlem altın ve platinyum gibi elementlerin de evrene nasıl yayıldığını ortaya koydu.
Uzay bilimcilerin, altın, platinyum ve demir gibi ağır elementlerin uzayda oluştuğuna yönelik teorilerine karşın bu teoriyi destekleyecek gözlemler bugüne kadar yetersizdi.
Nature dergisi bu çığır açıcı gözlemin, bu teoriyi nasıl ortaya koyduğunu açıkladı.
Bilim insanları "kilonova" çarpışmasına baktıklarını fark ettiler
Kara deliklerden sonra evrende bilinen en yoğun cisimler nötron yıldızları.
Süpernova patlamalarında, patlayan yıldızlarının atomlarında bulunan proton ve elektronlar birleşerek tamamen nötronlardan oluşan nesneler yaratıyor. 'Nötron yıldızı' tanımı da buradan geliyor.
Bu yıldızlar 30 km'den yani ortalama bir şehirden daha büyük olmasa da, kütleleri Güneş'ten yaklaşık yüzde 20 daha fazla. Yani bu gök cisimlerinin bir çay kaşığı miktarı, milyarlarca tonluk bir ağırlığa karşılık geliyor.
Bu nedenle nötron yıldızları atomun yapı taşlarından bazılarını da içeriyor. Eğer bu nötronlar, bir şekilde nötron yıldızından açığa çıkarsa, kimyasal reaksiyona girerek yapışabiliyor ve demirden daha ağır elementler oluşturabiliyor.
Ancak bu işlemin gerçekleşmesi araştırmacılara göre hızla doğru orantılı…
Eğer iki nötron yıldızı çarpışırsa uzaya nötron yığınları yayılıyor ve bu da hızlı nötron yakalama süreci adı verilen bir işleyiş sonucu altın gibi ağır elementleri ortaya çıkarabiliyor. Buna aynı zamanda r-süreci adı veriliyor.
Bu bağlamda, bilim insanları, Süpernova yıldız patlamaları sonucu oluşan iki "nötron yıldızının" 130 milyon yıl önce çarpışmasıyla meydana gelen yerçekimsel dalgaları keşfettiğinde, "kilonova" adı verilen bir çarpışmaya baktıklarını fark ettiler.
'500 dünya ağırlığında altın ortaya çıkabilir'
Araştırmacılar, kilonova patlamalarının, r-sürecinin oluşması için doğru şartları taşıdığını, bu nedenle, patlama sonrasında, ağır elementlerin oluşmasının spektroskopik izlerinin gözlemlenebildiğini açıklıyor.
Space internet sitesinde konuyla ilgili görüşleri yer alan California'daki Berkeley Üniversitesi'nden Daniel Kasen, bu süreçte açığa, "500 dünya ağırlığında altın ortaya çıkabileceğini" söyledi.
- Yerçekimi dalgaları: 6 soruda evrenle ilişkimizi değiştirecek keşif
- Nobel Fizik Ödülü yerçekimsel dalgaları gözlemleyen üç ABD'li bilim insanına verildi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.