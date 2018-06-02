Bir anda ne olduğunu şaşırdılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yere düşen yavru karga ilçeyi karıştırdı. Bir vatandaş yavru kargayı almak isterken, anne ve baba karganın saldırısı ile yaralandı.



İHA'nın haberine göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yavru bir karga, şehir meydanında bulunan alana düştü. Uçmakta zorlanan karganın yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yavru kargayı alarak anne ve babasının ulaşabileceği bir alana koymak istedi. Ancak anne ve baba garga, yardım etmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gargalar bir vatandaşa saldırarak başından yaraladı. İbrahim Tunç isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı. Tetanos iğnesi vurulan İbrahim Tunç'un kafasına pansuman yapıldı.

Kargaların saldırısı sırasında vatandaşlar yaşanan olayı meraklı gözlerle izledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER