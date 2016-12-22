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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'dan Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:02
Samsun'dan Halep'e yardım

SAMSUN (AA) - Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Halep için toplanan 2 tır un, bölgeye gönderildi.

Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çarşamba şubelerince Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan unların gönderilmesi amacıyla Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Şubesi Başkanı Selçuk Beyazoğlu, Halep'te yaşanan drama sessiz kalmadıklarını belirterek oradaki Müslüman kardeşlerini yalnız bırakmamak için topladıkları yardımları gönderdiklerini söyledi.

Daha sonra unların konulduğu 2 tır, dualar eşliğinde Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.


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