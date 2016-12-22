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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop İl Özel İdaresi'ne ek ödenek tahsis edildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:06

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptıkları görüşmeler neticesinde Sinop İl Özeli İdaresi'ne ek ödenek tahsis edildiğini bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Sinop'un 9 ilçesi ve 470 köyü bulunduğunu belirtti.

Kentin zor bir coğrafyaya sahip olduğunu ve bu nedenle İl Özel İdaresinin vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmesi için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Maviş, şunları kaydetti:

"Biz de bu ihtiyaca binaen, sayın başbakanımız Binali Yıldırım beyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde başbakanlıktan Sinop İl Özel İdaresi'ne 6 milyon 684 bin lira ek ödenek kazandırdık. Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a ilimize verdiği önem ve ayırdıkları ek ödenekler için teşekkür ederim. İnşallah ilimize çıkartılan bu ödeneğin en verimli şekilde yine ilimiz ihtiyaçlarına harcanacağının takipçisi olacağımın sözünü buradan hemşehrilerime vermek istiyorum."

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