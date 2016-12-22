Ladik Belediyesinde sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı

SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, belediyede çalışan işçiler için sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.
Ladik Belediyesinde çalışan 21 memur ile 3 sözleşmeli personeli kapsayan sözleşme, 2019 yılına kadar geçerli olacak şekilde yenilendi.
Sözleşme, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, Samsun Şube Başkanı Cemal Kasa arasında başkanlık makamında imzalandı.
Özbalcı, sözleşme ile kurum imkanları ve kanunun verdiği en yüksek limit ölçüsünde iyileştirme yaptıklarını belirterek, sözleşmenin personelin daha verimli olmasına katkı sağlamasını temenni etti.