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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:12

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonuna ilişkin, "Bin liranın altındaki bir emeklimize üç yıllığına verilebilecek rakam 200 liranın altında. Bin ila 2 bin arasında emekli maaşı alanların reel olarak banka hesaplarına göre alabilecekleri rakam 300'ün altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliğinden fedakarlık isteyecek." dedi.

Müezzinoğlu, TRT Haber canlı yayınında çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Taşeron" diye adlandırılan hizmet alımı konusunda Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yeni bir kamu çalışanı reformu yapmaları gerektiğini belirten Müezzinoğlu, bunu başarabilecek süreci 2017'in ilk yarısında buldukları takdirde diğer konuları askıda tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda toplu bir düzenlemenin daha doğru olacağına işaret eden Müezzinoğlu, "Eğer bu süreç uzayacaksa yamalı bohçaya bir yama daha koyacağız ve sürdürülebilirliği zor olan bir sürece bir ilave daha katkı koymuş olacağız." diye konuştu.

Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili bilgi verirken Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin ortalama emekli yaşının 72, Türkiye'nin ise 52 olduğunu hatırlattı.

Arada 20 yıllık bir farkın olduğuna dikkati çeken Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu OECD üyesi ülkelerin hiçbirinden daha çok zengin değiliz. İkincisi OECD üyesi ülkeler emeklisine ortalama 17 yıl maaş ödüyor. Biz emeklimize ortalama 27 yıl emekli maaşı ödüyoruz. Yaşa takılan arkadaşlarımızdan kadınlar 58'i, erkekler 60'ı bekliyor. Yine hiçbir OECD ülkesinde 60 yaşın altında emekli yok. Bu kadar zor bir yapıyı yıllar içinde kadınlarda 58'e erkeklerde 60'a, 2048'de 63'e taşımaya çalışıyoruz. 65 yaşın üzerinde rahat bir emekliliği hak edene de hak ettiği maaşı verememenin ezikliğini yaşıyoruz. İkinci emekliliği hak edecek kadar erken yaşta emekli yapılan bir sistem doğru değil."

Müezzinoğlu, 35 yıl hizmet verdikten sonra emekli olup, emekli ikramiyelerini 30 yıl üzerinden alanlardan bazılarının Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

Mahkemenin bu kişilerle ilgili kararını verdiğini, yaklaşık 400 binden fazla 30 yılın üzerindeki emekliyle ilgili düzenlemenin Mecliste yapıldığını belirten Müezzinoğlu, "2017'den itibaren onlar, yaklaşık 2 milyar gibi bütçeye bir yük getiriyor. Bu durumdakiler oluşan fark karşılığında ilave haklarını alacak." ifadesini kullandı.

- "Başbakanımız Bankalar Birliğinden fedakarlık isteyecek"

Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyonla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan gelecek talimatı beklediklerini bildirdi.

Kamuoyundaki rakamların, emeklinin beklediği rakamlar olmadığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Bin liranın altındaki bir emeklimize üç yıllığına verilebilecek rakam 200 liranın altında. Bin ila 2 bin arasında emekli maaşı alanların reel olarak banka hesaplarına göre alabilecekleri rakam 300'ün altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek. O fedakarlık arzu ederiz ki emeklimize yılbaşında bir çerez ikramiyesi gibi olsun. Kamuoyunda yanlış bir algı yönetiliyor. Böyle bir rakamın reel karşılığı yok. Promosyon, hükümetin değil tamamen bankalarla emekliler arasında ama hükümet olarak 'emekli bizim emeklimiz' diyoruz." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de şunları kaydetti

"Son turu haftaya perşembe günü yapacağız. Burada zor bir süreç var. Bir tarafta işçi kardeşlerimizin standartlarını yükseltmek, diğer tarafta işverenin bölgesel ve küresel sorunlarla rekabet gücü ve istihdam maliyetleri var. Her iki tarafın da çok mutlu olmadığı ama huzurlu, bereketli bir rakam olmasını bekliyoruz."

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