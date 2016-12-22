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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Ayancık'ta çocuk kulübü açıldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:13
Ayancık'ta çocuk kulübü açıldı

SİNOP (AA) - Ayancık Belediyesi tarafından çocuk kulübü açıldı.

Belediye Başkanı Ayhan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksek Okulu ile ortaklaşa hayata geçirdikleri projeyle 2-6 yaş grubu çocuklara yönelik çocuk kulübü kurduklarını belirtti.

Kulübe, ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı aileleri ile salı, çarşamba ve perşembe günleri belediye hizmet aracımız ile evlerinden alarak oyun parkının olduğu sosyal tesisimize getiriyoruz. Çocuklarımız, sıcak aile ortamında, meslek yüksekokulu çocuk gelişimi öğretmen ve öğrencilerimizin de katkılarıyla bilgi ve görgülerini geliştiriyor, hoş bir şekilde vakit geçiriyorlar. Günümüzde çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar, oyun oynamanın çocuğun gelişiminde ve karakterinin şekillenmesinde önemli etkisi olduğunu bu bağlamda oyun oynamanın önemle ele alınması gerektiğine inanıyorum."

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