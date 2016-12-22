Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kilis'te

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ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Kilis ve Gaziantep'teki denetleme ve ziyaretlerine devam etti.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret eden Orgeneral Akar, ardından harekatın yürütüldüğü merkeze geçti. Orgeneral Akar, burada Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatına ilişkin son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldı.