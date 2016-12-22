Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine beyzbol eğitimi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, "İlçemde Beyzbol - Softbol Öğreniyorum ve Oynuyorum Projesi" başlatıldı.

Bahşılı Atatürk ilkokulunda başlatılan projeyle 21 öğrenciye slayt gösterisi eşliğinde okul bahçesinde uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere, branşın tarihçesi, oyun kuralları, kullanılan malzeme hakkında bilgilendirdi.

Okul Müdürü Yusuf Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerdeki bu istek ve arzuyu görünce başarılı olacaklarını söyledi.

Öğrencilere her türlü desteği vereceklerini belirten Kaymaz, "Eğitim sonucunda öğrenciler tarafından ilgi gören beyzbol-softbol branşı için performans sporcusu olmak isteyenler için seçme yapılabilecek. Şimdiden her öğrencime başarılar diliyorum." diye konuştu.