Rıdvan Dilmen'in acı günü

AYDIN (AA) - Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen'in cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi.
Denizli'de tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Makbule Dilmen (80) için Aydın'ın Nazilli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Nazilli Merkez Koca Cami'de düzenlenen törende öğle namazı öncesi Rıdvan Dilmen, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Makbule Dilmen, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Rıdvan Dilmen, kardeşleri Ercüment, Murat ve Ufuk Dilmen, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, teknik direktör Mustafa Denizli'yle, Tanju Çolak, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Engin İpekoğlu gibi Fenerbahçe'de birlikte futbol oynadıkları eski takım arkadaşları da cenazeye katılanlar arasında yer aldı.
Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Denizli'de solunum rahatsızlığı nedeniyle 4 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetmişti.