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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar."

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