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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak ...
22 Aralık 2016 Perşembe, 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz. "