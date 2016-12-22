Karaman Arıtma Tesisi çevresindeki koku giderilecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, 5 milyon liralık projeyle Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin bulunduğu bölgede yaşanan koku sorununun tarihe karışacağını bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, inşa edilen kanalizasyon ağlarıyla şehrin atık sularını toplayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde en ileri teknolojiyle arıttıklarını belirtti.

Tesisin bulunduğu bölgede zaman zaman çeşitli nedenlerle koku problemi yaşandığına dikkati çeken Keleş, "Bu konuya çözüm bulmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok uygulamayı inceleyerek yeni bir proje hayata geçirdik. Tesisimizin üzerini tamamen kapatıyoruz. Şu anda imalatlar devam ediyor. İnşallah imalatların tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde sistemimizin montajını yaparak devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Keleş, proje kapsamında 32 Evler, Yazlık ve Dörtyol'da bulunan terfi merkezlerinde de benzer bir çalışmayı gerçekleştireceklerini belirterek, "Yatırımımızın toplam maliyeti 5 milyon lira. Projemizin tamamlanmasıyla olası koku sorununu tarihe karıştırmış olacağız. Projemiz, şehrimize ve bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.