Çiftçilere ÇATAK Projesi'ne geçme çağrısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, ilçedeki çiftçilerin Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) Projesinden yararlanması için organik tarıma geçmelerini tavsiye etti.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik tarıma geçen çiftçilerin proje kapsamında dekar başına 135 lira para almaya hak kazandıklarını söyledi.

Bu tür projelerin çiftçiye ek gelir sağladığını ifade eden Türkoğlu, "Çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. Organik tarıma yeni kayıt olan çiftçilerimiz ÇATAK Projesine de geçmiş ve dekar başına 135 lira para almaya hak kazanmışlardır. Böylece ilçemize 130 bin lira para girdisi olacaktır. Çiftçilerimize ÇATAK Projelerinden yararlanmaları için organik tarıma geçmelerini tavsiye ediyoruz. Kayıt yaptırmak isteyen çiftçilerimizden odamız aracılığıyla hiçbir ücret alınmamaktadır." diye konuştu.