23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lise öğrencileri ilk kez kayakla tanıştı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:29

ERZURUM (AA) - Erzurum yürütülen "Haydi Liseler Kayağa" projesi kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde açılan kayak kursuna katılan lise öğrencileri, ilk kez kayakla tanıştı.

Kentteki bazı liselerde eğitim gören öğrencilerin kayak sporuyla tanışması amacıyla Yakutiye Kaymakamlığınca başlatılan proje çerçevesinde, kentte açılan kayak kursuna katılan bir grup lise öğrencisi, Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Deneyimli eğitmenler eşliğinde ilk kez kayak yapan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, burada projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan gençlerin Erzurum ile özdeşleşen kayak sporunu öğrenmelerini istediklerini söyledi.

Gençlerin kayak yaparak, güzel alışkanlıklar edinmesini istediklerini ifade eden Helvacı, şöyle konuştu:

"Erzurum'da başta belediyeler olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları (STK) dahil birçok kurum, kayak projeleri yapıyor. Biz bu projeyi yaparken var olan bir boşluğu doldurmak ve doğru kitleye bu projeyi ulaştırmak istedik. Bu kapsamda ilkokulda okuyan bütün öğrencilerimize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle yüzme, ortaokul öğrencilerine bisiklet, lise öğrencilerine ise kayak öğretiyoruz."

Masrafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının finanse ettiğini aktaran Helvacı, projeye birçok paydaşın da destek verdiğini dile getirdi.

Helvacı, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteği var. Eğitimin verildiği yer olan Polat Otel de bizlere pistlerini ücretsiz açtı. Hedefimiz, sezon bittiğinde en az 350 öğrencimize kayağı öğretmek. Her hafta ayrı bir okulun öğrencileri gelip burada eğitim alıyor." diye konuştu.

Polat Otel Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesin kayak yapmasını ve öğrenmesini istediklerini belirtti.

Kaymakamlıkların, belediyelerin ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Kanber, "Öğrencilere aralık ayında pistlerimizi ücretsiz açtık. Önemli olan burada herkesin kayağı öğrenip Erzurum'dan giderken bir şey öğrenerek gitmeleri. Bunun geri dönüşü olacaktır. Buradan kayağı öğrenerek giden öğrenciler kayak yapmak için ilimize mutlaka geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Kılıç'tan CHP milletvekillerine mektup
YEREL

KILIÇ'TAN CHP MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

Terör örgütü propagandası yapıldığı iddiası
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDIĞI İDDİASI
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kayak: FIS Anatolian Cup
YEREL

KAYAK: FIS ANATOLİAN CUP

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreni
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Başkan Kılıç, &quot;Bu işin peşini bırakmayacağım&quot;
YEREL

BAŞKAN KILIÇ, "BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Yüksel; &quot;Erzurum'un tarım potansiyelini harekete geçirmeliyiz&quot;
YEREL

YÜKSEL; "ERZURUM'UN TARIM POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ"
Kara kışa aldırmadan hastalara şifa oldular
YEREL

KARA KIŞA ALDIRMADAN HASTALARA ŞİFA OLDULAR
MÜSİAD'dan organik tarımcılara müjde
YEREL

MÜSİAD'DAN ORGANİK TARIMCILARA MÜJDE
Aksakallı ve Bilkent Tiyatro topluluğu Berlin'de Erzurum'u temsil etti
YEREL

AKSAKALLI VE BİLKENT TİYATRO TOPLULUĞU BERLİN'DE ERZURUM'U TEMSİL ETTİ
Erzurum'da emniyet binasına &quot;roketatarlı saldırı&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA EMNİYET BİNASINA "ROKETATARLI SALDIRI" DAVASI
Bilkentli çocuklar Hayır Çarşısı'nı gezdi
YEREL

BİLKENTLİ ÇOCUKLAR HAYIR ÇARŞISI'NI GEZDİ
Şarkın Kilidi Hakk'a yürüdü
YEREL

ŞARKIN KİLİDİ HAKK'A YÜRÜDÜ
Gribe karşı kızılcık tüketin
YEREL

GRİBE KARŞI KIZILCIK TÜKETİN
EYOF'un maskotu &quot;Karbeyaz&quot;
YEREL

EYOF'UN MASKOTU "KARBEYAZ"
Büyükşehir'den baca temizliği uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BACA TEMİZLİĞİ UYARISI
Pazaryolu'ndan Halep'e yardım
YEREL

PAZARYOLU'NDAN HALEP'E YARDIM
Maskotun ismi 'Karbeyaz' oldu
YEREL

MASKOTUN İSMİ 'KARBEYAZ' OLDU
Vali Azizoğlu: &quot;Erzurum'un en önemli sorunu ikili eğitim&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU: "ERZURUM'UN EN ÖNEMLİ SORUNU İKİLİ EĞİTİM"
Genel Sekreter Demirdöğen basın mensuplarıyla buluştu
YEREL

GENEL SEKRETER DEMİRDÖĞEN BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU
Milli sporcular, EYOF'ta ilk madalya için ter dökecek
YEREL

MİLLİ SPORCULAR, EYOF'TA İLK MADALYA İÇİN TER DÖKECEK
Memur Sen'den 15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum Konferansı
YEREL

MEMUR SEN'DEN 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MÜCADELESİ VE SİVİL TOPLUM KONFERANSI