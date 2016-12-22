Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum yürütülen "Haydi Liseler Kayağa" projesi kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde açılan kayak kursuna katılan lise öğrencileri, ilk kez kayakla tanıştı.

Kentteki bazı liselerde eğitim gören öğrencilerin kayak sporuyla tanışması amacıyla Yakutiye Kaymakamlığınca başlatılan proje çerçevesinde, kentte açılan kayak kursuna katılan bir grup lise öğrencisi, Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Deneyimli eğitmenler eşliğinde ilk kez kayak yapan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, burada projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan gençlerin Erzurum ile özdeşleşen kayak sporunu öğrenmelerini istediklerini söyledi.

Gençlerin kayak yaparak, güzel alışkanlıklar edinmesini istediklerini ifade eden Helvacı, şöyle konuştu:

"Erzurum'da başta belediyeler olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları (STK) dahil birçok kurum, kayak projeleri yapıyor. Biz bu projeyi yaparken var olan bir boşluğu doldurmak ve doğru kitleye bu projeyi ulaştırmak istedik. Bu kapsamda ilkokulda okuyan bütün öğrencilerimize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle yüzme, ortaokul öğrencilerine bisiklet, lise öğrencilerine ise kayak öğretiyoruz."

Masrafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının finanse ettiğini aktaran Helvacı, projeye birçok paydaşın da destek verdiğini dile getirdi.

Helvacı, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteği var. Eğitimin verildiği yer olan Polat Otel de bizlere pistlerini ücretsiz açtı. Hedefimiz, sezon bittiğinde en az 350 öğrencimize kayağı öğretmek. Her hafta ayrı bir okulun öğrencileri gelip burada eğitim alıyor." diye konuştu.

Polat Otel Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesin kayak yapmasını ve öğrenmesini istediklerini belirtti.

Kaymakamlıkların, belediyelerin ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Kanber, "Öğrencilere aralık ayında pistlerimizi ücretsiz açtık. Önemli olan burada herkesin kayağı öğrenip Erzurum'dan giderken bir şey öğrenerek gitmeleri. Bunun geri dönüşü olacaktır. Buradan kayağı öğrenerek giden öğrenciler kayak yapmak için ilimize mutlaka geleceklerdir." ifadelerini kullandı.