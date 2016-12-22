Muş'ta soğuk hava etkili oluyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Muş'ta soğuk hava nedeniyle yakıtı donan ve arızalanan çok sayıda araç yol kenarlarına park etti.

Bingöl'den aldığı hazır suları Diyarbakır'a götüren kamyon şoförü Maşallah Çakır, aracının Murat Köprüsü yakınlarında soğuk hava nedeniyle arızalandığını söyledi.

Çakır, bölgeye çağırdığı oto tamircisinin aracını tamir ettiğini anlattı.

Soğuk hava nedeniyle araçları arızalanan vatandaşlar oto tamircilerinde yoğunluğa neden oldu.

Oto tamircisi Medeni Yalçın, günde ortalama 50 aracı tamir ettiklerini belirterek, "Araçlar soğuktan donuyor. Takviye yaptırıp çalıştırıyoruz. Antifriz ve yağını da kontrol ediyoruz ve çalıştırıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Hava gece daha da soğuyor." dedi.

Kentte binaların çatısında oluşan buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor.

