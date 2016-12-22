Ereğli Belediyesi'nden kış tedbirleri

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediyesi soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.
Ereğli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 600 kilometre yol ağına sahip ilçede soğuk hava nedeniyle gece ve sabah saatlerinde buzlanma olayları yaşandığı belirtildi.
Vatandaşların tedbirli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekiplerce, gece sabaha karşı hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi ve rüzgarında etkisiyle oluşan buzlanmalara karşı 6 ayrı ekiple müdahalede bulunarak tuzlama çalışması yapıldı. Günün ilk ışıklarıyla ana arterlerde tamamlanan çalışmalar daha sonra 31 Mahalle yolunda gerçekleştirildi. Araç ve yaya trafiğini güvenli hale getirdi. Ayrıca, 153 zabıta ihbar hattına gelen şikayetlere de anında müdahale edildi."