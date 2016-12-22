Terör saldırılarına tepkiler

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ZONGULDAK (AA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Tekin, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan askerler için İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer'e taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yaptığı konuşmada, başta Zonguldak Ereğlili hemşehrileri jandarma er Kenan Döngel olmak üzere terör saldırılarında şehit olan tüm güvenlik güçleri için başsağlığı dileklerini ileten Tekin, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'taki hain terör saldırısının ardından Kayseri'de 14 askerimiz şehit oldu. Bugün de Fırat Kalkanı harekatı sırasında askerimizin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik. Üzüntümüzü ifade etmek için kelimeler artık kifayetsiz kalıyor. Temennimiz, terörün bir an önce bitirilerek, bu tür acıların artık bir daha yaşanmaması. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."