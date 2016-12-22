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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Mudurnu'da muhtarlar derneği kuruldu

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:36
Mudurnu'da muhtarlar derneği kuruldu

BOLU (AA) - Mudurnu ilçesinde 76 köy muhtarının katılımı ile muhtarlar derneği kuruldu.

İlçede kurulan derneğin ilk genel kurul toplantısı Yarışkaşı konağında yapıldı.

Genel Kurula Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Demir, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Genel kurula tek liste ile giren Birol Taşgın derneğin başkanı seçildi.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Taşgın, devlete ve millete hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek derneğin ve kongrenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen de ilçede muhtarlar derneği kurulması için çalışan herkesi kutladığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Mudurnu Muhtarlar Derneği'nin yönetim kurulu hatıra fotoğrafı çektirdi.


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