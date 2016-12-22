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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren bazı meslek odaları ile birliklerin temsilcileri, kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Kurtuluş Savaşı sırasında 11 ay şehrin her sokağında işgalci güçlere karşı kahramanca direnen Gaziantep halkının, yiğitliğini ve cesaretini bütün dünyaya gösterdiğini belirtti.

Gaziantep'in kahramanlığının TBMM'nin verdiği "Gazi" unvanı ve İstiklal Madalyası ile ölümsüzleştiğini anlatan Konukoğlu, "Vatan toprakları uğruna canlarını veren 6 bin 317 şehidimiz, Anadolu'da milli mücadelenin ateşini yakmıştır. Gaziantep tarihte eşine az rastlanır bir destan yazmıştır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Konukoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gün de asil milletin ve Gazianteplilerin ikinci kurtuluş mücadelesinden zaferle çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli mücadele ruhunu her zaman diri tutup vatan topraklarımıza göz dikenlere, birlik beraberliğimize kast edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Aydınlık bir geleceğe doğru yürümenin yolu özgürlük ve demokrasiden, birlik beraberliğimizi pekiştirmekten, bağımsız yaşama azmimizden geçmektedir. Atalarımıza olan borcumuzu ancak şehrimizi ve ülkemizi her alanda hak ettiği ileri noktalara taşıyarak ödeyebiliriz. Bütün hemşehrilerimin kurtuluş bayramını en içten duygularımla kutlarım."

GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da kentin savunmasında yokluk, açlık ve çaresizliğe rağmen geri durmayan Anteplilerin, bugüne ve yarına çok büyük bir miras bıraktığını belirtti.

- GTO Başkanı Konukoğlu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Settar Konukoğlu, Antep savunmasının tarihe altın harflerle yazıldığını anımsattı.

Şehrin 95 yıl önce düşman kuvvetlerine karşı büyük bir kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Konukoğlu, "Antepliler, bir başka milletin himayesinde yaşamayı reddetmiş ve özgürlük için canlarını feda etmiştir. Bir başka ülkenin bayrağı altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eden Antepliler, inanç ve azimle düşmana boyun eğmemiştir. Düşman karşısında insan gücünün üstünde fedakarlık gösteren Antep halkı, destansı mücadeleleriyle gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Şehit kanlarıyla sulanan şehrimizi bizlere emanet eden atalarımıza layık torunlar olmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

- GTB Başkanı Tiryakioğlu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da kalbi vatan, bayrak ve millet sevgisiyle atan yiğit Gazianteplilerin 11 ay süren düşman kuşatmasına kahramanca karşı durarak kurtuluş destanı yazdığını ifade etti.

Ahmet Tiryakioğlu, yokluk ve zorluklar içerisinde düşman kuvvetlerine azim ve kararlılıkla karşı koyan Gazianteplilerin, sadece Anadolu halkı için değil tüm mazlum milletler için kurtuluş yolunda umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Tiryakioğlu, canları pahasına Fransız işgaline karşı direnen Gazianteplilerin gösterdikleri bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar" iltifatına mazhar olduğunu aktardı.

- İhracatçı birlikleri

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da "Gaziantep mucizesi"nin altında yatan en önemli gerçeklerden birisinin 95 yıl önce düşmana karşı yürütülen amansız mücadele ruhu olduğunu belirterek, bu ruhun daha sonraki süreçlerde farklı alanlarda da yaşatıldığını ve Gaziantep'in bu günkü noktaya taşındığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan da Gaziantep'in bugünlere gelmesinde emeği bulunanları rahmet ve şükranla anarak, kent halkının savunmada verdiği mücadeleyi bugün de kalkınma alanında vermeye devam ettiğini kaydetti.



