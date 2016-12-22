Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'i etkisi altına alan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini asgariye indirmek için iş makineleriyle personel sayısını arttıran Büyükşehir Belediyesince kentin dört bir yanında yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

"Karla Mücadele Ekibi"ni bin 100 kişiye çıkartan Büyükşehir Belediyesi tarafından araç kiralama yöntemiyle araç kapasitesi de arttırıldı.

Ekipler, bu temizleme ve yol açma çalışmalarında 16 tuz robotunu 26'ya, 16 kar küreme aracını 26'ya, 17 greyderi 30'a, 15 loderi 28'e, 20 kamyoneti 50'ye çıkardı.

Büyükşehir ekipleri, şehrin ana arterlerinin yanı sıra otobana da müdahale ediyor.

Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa otobanında yolda kalan sürücülere ekipler, önce çorbayla çay ikramı yapıyor, arkasından araçlarını çekerek yola devam etmelerini sağlıyor.

Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın olmadığı herhangi bir bölge bulunmadığını, gelen ihbarlar üzerine köy yollarındaki ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

Vatandaşların mecbur olmadığı sürece özel araçlarıyla trafiğe çıkmamasını ve çıkıldığı zaman da kar lastiğiyle zincir kullanılmasını isteyen yetkililer, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini, özel araçların trafiği olumsuz etkilediğini ve kazalara davetiye çıkardığını vurguladılar.

Belediye yetkilileri, merkez ve diğer ilçelerden gelen ihbarlar üzerine Karla Mücadele Ekipleri'ni o bölgeye yönelttiklerini ve kapalı yolların açıldığını kaydettiler.