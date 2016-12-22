Muş'ta kursiyerler yöresel yemek yapmayı öğreniyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş'ta, Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan aşçılık kursuna katılan kadınlara yöresel yemek eğitimi veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde faaliyet gösteren ADEM bünyesinde açılan kursa katılanlara, yöresel ve farklı kültürlerden yemekler öğretiliyor.

Kursta eğitim veren Bahar Acar, kursiyerlere hafta içi her gün 5 saat yöresel yemekleri anlattıklarını söyledi.

Bu yılın eylül ayında başlayan kursun 27 Aralık'ta sona ereceğini belirten Acar, "Kursumuzda günde en az 3 farklı yemek yaparak kursiyerlerimizi eğitiyoruz. Eğitimlerini tamamlayanlar aldıkları sertifikayla iş yeri açarak, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak." dedi.

ADEM'de farklı yemek çeşitlerini öğrendiğini belirten 2 çocuk annesi Hava Çelik ise evde boş zamanı olduğunu, bunu değerlendirmek için aşçılık kursuna katıldığını anlattı.

Çelik, kursta aldığı eğitim sayesinde çeşitli yemekler yapmayı öğrendiğini ifade ederek, "Kurs sonunda iş yeri açarak aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum. Bütün ev hanımlarına bu kurslardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.