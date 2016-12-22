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TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Günnar, mesajında, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Sarıkamış'taki Allahu Ekber dağlarında yurdun dört bir tarafından gelen 90 bin kahraman askerin, hiç düşünmeden vatanları uğruna canlarını feda ettiğini belirtti.

Sarıkamış harekatının, Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Günnar, şunları kaydetti:

"Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak kahraman şehitlerimizin izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatanımız için her koşulda çalışmalıyız. Atalarımız yıllar önce milli mücadele adına Allahuekber Dağlarında soğukta ve zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Sarıkamış harekatı bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Şehitlerimizin acılarını ilk günkü gibi yüreğimizde taşıdığımızı belirtmek isterim. Tüm şehitlerimizin makamlarının yüce olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."



