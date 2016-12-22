23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Haftası

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:43

TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Günnar, mesajında, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Sarıkamış'taki Allahu Ekber dağlarında yurdun dört bir tarafından gelen 90 bin kahraman askerin, hiç düşünmeden vatanları uğruna canlarını feda ettiğini belirtti.

Sarıkamış harekatının, Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Günnar, şunları kaydetti:

"Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak kahraman şehitlerimizin izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatanımız için her koşulda çalışmalıyız. Atalarımız yıllar önce milli mücadele adına Allahuekber Dağlarında soğukta ve zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Sarıkamış harekatı bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Şehitlerimizin acılarını ilk günkü gibi yüreğimizde taşıdığımızı belirtmek isterim. Tüm şehitlerimizin makamlarının yüce olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."


İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Trabzonspor'un forması belli oldu
YEREL

TRABZONSPOR'UN FORMASI BELLİ OLDU

Patlama sırasında annesiyle telefonla görüşüyordu
YEREL

PATLAMA SIRASINDA ANNESİYLE TELEFONLA GÖRÜŞÜYORDU
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
YEREL

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkılan bina sayısı 533'e yükseldi
YEREL

TABAKHANE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE YIKILAN BİNA SAYISI 533'E YÜKSELDİ
KYK Trabzon İl Müdürlüğünden Halep için yardım kampanyası
YEREL

KYK TRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi
YEREL

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLMESİ
Kuşaktan kuşağa aktarılan pilav lezzeti
YEREL

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN PİLAV LEZZETİ

Trabzon'da turizm buluşması gerçekleştirildi
YEREL

TRABZON'DA TURİZM BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TRABZON'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT