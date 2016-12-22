Terör saldırılarına tepkiler

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Metin Akman, terör saldırılarında şehit olan polisler için İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük'e taziye ziyaretinde bulundu.

Akman, ziyarette yaptığı konuşmada, terörü lanetlediklerini belirterek, "Bugün de emniyet müdürümüzün nezdinde terörü lanetliyoruz. Bütün asker ve polis kardeşlerimizin başı sağolsun. Emniyet camiamızın sonuna kadar arkasındayız. Onlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız. Ülkenin birlik ve bütünlük içerisinde terör belasından kurtulacağız." dedi.

Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.