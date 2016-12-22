Çorlu'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da iki ayrı iş yerinde 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Cemaliye ve Reşadiye mahallelerindeki iki ayrı iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.
Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 850 paket kaçak buldu.
Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.Ş. ile O.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Çorlu'da kaçak içki ele geçirildi
Çorlu'da bir otomobilde 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 55 şişe kaçak içki bulundu.
Olayla ilgili P.Y. gözaltına alındı.
- Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
Çorlu'da bir kişinin üzerinde 125 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
H.K.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 125 gram esrar buldu.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.