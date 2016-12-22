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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da fuhuş operasyonu

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:49

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince, Kütahya il merkezi ve Tavşanlı'da fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Söz konusu adreslerde aramalar yapıldı, şüpheliler A.K, A.D, E.Ö, S.A, S.B, G.R, E.B, E.Ç, D.A, M.B, O.O, N.A, A.K, M.T, A.G, R.A, İ.A, K.S, T.Z, ve Y.G. yakalandı.

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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