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İİT İcra Komitesinin "Halep" toplantısı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:49

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'te tahliyelerin güvenli bir şekilde sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için önceki gün Moskova'da Rusya ve İran ile üçlü toplantı düzenlediklerini hatırlatarak, "Halep'te ateşkes, güvenli tahliyeler, insani yardımların derhal sağlanması ve bu uygulamaların ülkenin diğer bölgelerine yayılması konusunda bir anlayış var.” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin “Halep'teki durum” konulu olağanüstü toplantısına başkanlık eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan trajedi sebebiyle toplandıklarını belirtti.

Suriye'de çatışmaların patlak verdiği dönemden bu yana ülkenin yerle bir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suriye halkının korkunç bombardıman, abluka ve açlık sebebiyle zarar gördüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, 600 bin kişinin öldüğü ve 11 milyondan fazla kişinin de yerinden edildiği savaşın sonuçlarının bir felaket olduğunu ifade ederek, yaklaşık 6 milyon Suriyelinin de ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

İki gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu kararın Suriye'deki çözüm için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Söz konusu kararın Suriye'deki çatışmaların son bulmasına yönelik yol haritasının taslağını oluşturan ilk Güvenlik Konseyi kararı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, kararın acil ateşkes çağrısı, insani yardımın engelsiz ulaştırılması ve 2012 Cenevre Komisyonuna dayalı siyasi sürecin uygulanması için bir çağrı niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kararın ardından, gerçek bir siyasi çözüm için muhalifler ile rejimin, sonunda, doğrudan müzakerelerde bulunacağı konusunda ümitli olduklarını anlatan Çavuşoğlu, sürecin ilerlemesi için yardımcı olduklarını, ateşkesin sonunda devreye sokulduğunu ve kısa bir süre sonra da Suriye'deki şiddet olaylarında göreceli bir azalmanın görüldüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, ancak müzakerelerin ilerlemesiyle birlikte, rejim ve destekçilerinin saldırılarını yoğunlaştırdığını ve sonuç olarak görüşmelerin çöktüğünü hatırlattı.

O zamandan bu yana rejim ve taraftarlarının Halep'i her yoldan ele geçirmeye odaklandığının altını çizen Çavuşoğlu, son dönemde Halep'teki durumun daha da kötüye gittiğini, katliam ve infazların rapor edildiğini, şehri terk eden yüzlerce kişinin kaybolduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu öfke karşısında uluslararası toplumu acilen harekete geçirmeye çalıştık. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna 'Özel Acil Durum Toplantısı' düzenlenmesi çağrısında bulunduk. Fransa liderliğindeki taslak karar, geçen pazartesi günü Güvenlik Konseyinde kabul edildi. Şimdi önemli olan, bu kararı yerinde uygulamaktır.

Genel çabalarımızın bir parçası olarak, Rusya ile yoğun bir diyalog kurduk. İranlılarla da yabancı milislerin eylemleri hakkında konuştuk. Bu çabalar, önceki gün Moskova'da yapılan üçlü toplantıyla sonuçlandı. Halep'te ateşkes, güvenli tahliyeler, insani yardımların derhal sağlanması ve bu uygulamaların ülkenin diğer bölgelerine yayılması konusunda bir anlayış var.”

Muhalefet ve rejim arasında doğrudan müzakerelerin kolaylaştırılması için prensipte bir anlaşma olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdi.

Bu anlaşmayı Cenevre sürecinin tamamlayıcısı olarak gördüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu nedenle Moskova'daki toplantıda, nüfuz sahibi ülkelerin hepsini bu düzenlemeye dahil etmeye teşvik ettiklerini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, “İslam İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin bu düzenlemeye verdiği destek, Suriye’de politik süreci yeniden canlandırmak için güçlü bir mesaj olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, toplantının sonunda herkesin bir araya gelerek, Halep'ten tahliyelerin güvenli şekilde yapılması için sesini yükseltmesi ve acil, koşulsuz ve engelsiz insani yardımların kolaylaştırılması için çağrıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, “Ülke çapında bir ateşkes olmalı ve kuşatılmış bölgelerde bulunanlara insani yardım akışı başlamalı. Rejim, gerçek bir siyasi geçiş için muhalefetle doğrudan görüşmeler yapmak üzere müzakere masasına dönmeli. Yabancı milislerin Suriye'yi hemen terk etmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj göndermeliyiz.” diye konuştu.

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