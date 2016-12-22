Çorlu'dan kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, ilçede faaliyet gösteren hemşehri dernek başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Baysan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı diledi.

Baysan, derneklerin toplumsal yaşamda büyük önem taşıdığını ifade ederek, Çorlu'da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin de ilçenin, huzur kenti olması, vatandaşlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmaya pozitif etki yaptığını söyledi.

Dernek yöneticilerine belediyenin çalışmaları ve projeleri hakında bilgi veren Baysan, ''İlçemizde altyapı, asfalt, yol, spor sahaları, yüzme havuzu ve birçok projeyi hayata geçirdik. Zaman zaman, yaptığımız çalışmaları anlatarak fikir alışverişinde bulunmak için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Böylece eksiğimizi ve fazlamızı daha iyi görme şansımız oluyor'' diye konuştu.

Toplantıya, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıkurt ve Erdoğan Demirci ile Özel Kalem Müdürü Hakan Öztürk de katıldı.

- ÇBSK güreşçilerinden Baysan'a ziyaret

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) minik erkekler güreş takımı sporcuları, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Hasan Eligül, ziyarette, kulüp çalışmaları hakkında bilgi vererek, 23-25 Aralık 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Süper Ligi'ne terfi müsabakalarına katılacaklarını söyledi.

Minik erkekler güreş takımının çok başarılı sporcuları bünyesinde barındırdığını belirten Eligül, ''Türkiye genelinde yapılan resmi özel turnuvalara sporcu gönderiyoruz. Minik güreşçilerimiz arasında istikbal vaad eden çok iyi sporcular var. Onları hocaları öncülüğünde yetiştirerek bu sporda daha da iyi yerlere gelmeleri için çalışıyoruz'' dedi.

Baysan da spora her anlamda destek verdiklerini dile getirerek, ÇBSK ve diğer spor kulüplerine kanunlar çerçevesinde maddi manevi desteklerinin devam edeceklerini kaydetti.

- Çorlu'da yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediyesi, kış ayları nedeniyle bozulan yollarda onarım çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, AA muhabirine açıklamada, ilçe genelinde belirlenen bozuk yollarda tamir ve bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Baysan, gerekli bölgelerde yeniden yol yaptıklarını, bazı bölgelerde ise onarım çalışmasıyla kış aylarını geçiştirmeye çalıştıklarını belirterek, ekiplerinin hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Aciliyet sırasına göre müdahale edilen yollarda sürücülerin ve yayaların rahat yolculuk yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Baysan, ''İlçemizde kış ayları ve hava şartları nedeniyle bazı yollarda deformasyonlar meydana geliyor. Ekiplerimiz, belirledikleri program dahilinde aciliyet sırasına göre bu yollara müdahale ediyor. Kış ayları boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Yaz aylarının gelmesiyle beraber ciddi bir yol yapım projesi hayata geçecek.'' dedi.



