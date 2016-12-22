Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Belediyesi personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

Belediye Meclis Odasında düzenlenen eğitim, Çorlu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Dağlıoğlu ve İncilay Bilir tarafından verildi.

Eğitimde, çalışanın yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, kimyasal, fiziksel risk etmenlerine karşı alınması gereken tedbirler gibi konular işlendi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.