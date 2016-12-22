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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) verilen 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için gerekli olan sicil gazetesinin 2 bin 764 esnaf ve sanatkara verildiği bildirildi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, yaptığı yazılı açıklamada, sıfır faizli kredi desteği için yoğunluğun son güne kadar devam ettiğini belirtti.

Dört gün içinde Sicil Müdürlüğünde 2 bin 764 esnaf ve sanatkara ücretsiz sicil gazetesi verdiklerini bildiren Alişan, "Birliğimize gelen tek bir esnaf ve sanatkarımız geri dönmeden sicil gazetelerini almışlardır. Bunun için tüm personelimiz yoğun bir mesai harcamış, birliğimize gelen son üyemiz gidene kadar çalışmışlardır." ifadelerini kullandı.

Alişan, sürenin kısıtlı olmasından dolayı birçok esnaf ve sanatkarın kredi için başvuruda bulunamadığına, birçoğunun da sistemde oluşan kesintiler nedeniyle evraklarını tamamlayamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Umudumuz sürenin uzatılmasından yanaydı ancak başvuru süresi uzatılmadı. O nedenle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de birçok esnaf ve sanatkarımız başvuruda bulunamadı. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan esnaf ve sanatkarımız için can suyu niteliği taşıyan bu kredinin özellikle küçük esnaf ve sanatkarımıza yönelik daha geniş kapsamlı verilmesi, en büyük temennimiz. 2017 ve daha sonraki yıllarda verilecek olan bu tür destek olanaklarından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarımız, bugün yaşadıkları yoğunluk ve sıkıntıları yaşamamaları için zamanı geldiğinde üyeliklerini güncellemelerini, üye kayıt belgelerini ve sicil gazetelerini alarak ellerinde hazır bulundurmalarını istiyoruz."