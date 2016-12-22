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Kırıkkale Belediyesi "halk günü" düzenledi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:58

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, "halk günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesinde düzenlenen halk gününe, Bakır, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayla vatandaşlarla her hafta bir araya geldiklerini ve taleplerini doğrudan ele aldıklarını ifade etti.

Belediye çalışmalarına değinen Bakır, 700 araçlık otopark çalışmalarının başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Çalışmaları başlayan otopark şehir içi trafiğini rahatlatacak. Aynı zamanda Karşıyaka, Selimözer, Bahçelievler ve Yuva mahallelerine ikinci bir yol açılacak. Bu sayede hem mahalle sakinleri de ikinci bir yola kavuşmuş olacak hem de şehir içi trafik yoğunluğu azaltılacak. 700 araçlık otopark vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ayrıca kış hazırlıklarımız belediye olarak tamdır. Kış ayında belediye olarak tüm iş makine ve araçların bakımı yapılarak kışa hazırlandı. Tuz, solüsyon gibi kar ve buzlanma ile mücadelede kullanılacak malzemeler temin edildi. Kış aylarında çıkabilecek sorunlar için de önlemler alındı. Sorunsuz bir şekilde kış mevsimini atlatması için tüm hazırlıklarımızı çok öncesinden hazırladık. Halk günü uygulamasıyla vatandaşların sorun ve taleplerini birinci ağızdan alıyoruz. Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

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