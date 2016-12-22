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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'daki FETÖ/PDY davası

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:59

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan kişi, tahliye edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve suçluyu övmek" suçlarından tutuklu yargılanan Mahmut Ç. ile avukatları katıldı.

Mahmut Ç, duruşmada yaptığı savunmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyeliği bulunmadığını, hiçbir şekilde haberleşme programlarını indirip kullanmadığını savunan Mahmut Ç, "2010 yılından önce cemaat mensubu kişilerle bir kez okul gezisine gitmiştim. 17-25 Aralık olaylarından sonra hiçbir şekilde toplantı, gezi, himmet gibi organizasyonlara katılmadım. Sadece medyadan takip ediyordum. Hatta 2005 yılındaki sohbetlere M.Y. beni çağırmıştı. Kendisi, esnaf olduğum için benimle tanışmıştı. M.Y'yi en son gittiği bir gezi öncesi görmüştüm. Sonrasında bir daha görmedim." dedi.

Savcılık, ByLock, Eagle gibi FETÖ örgütü tarafından kullanılan programları sanığın kullanıp kullanmadığının belirlenmesi ile ilgili MİT'e müzekkere yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Süleyman Karagöz ise müvekkilinin örgütün faaliyetlerine katılmadığını anlatarak, "Müvekkilim kesinlikle terör örgütü üyesi değildir. ByLock yoktur. Sadece internetteki paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılmıştır. Paylaşımların geneli de dosyaya yansımamıştır. Paylaşımların geneli ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Müvekkilim 4,5 aydır tutukludur. Savunması alınmış, deliller toplanmıştır. Bu nedenle tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak, yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle sanığın tahliyesine, ayrıca ByLock ve Eagle programlarını kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla MİT'e müzekkere yazılmasına karar verdi.


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