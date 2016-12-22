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Avcılar, şehit özel harekatçıları andı

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:03
Avcılar, şehit özel harekatçıları andı

ANKARA (AA) - İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bombalı saldırı düzenlenen Özel Harekat Daire Başkanlığında anma etkinliği yaptı.

İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu üyeleri, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyarette bulundu. Avcıların, şehit özel harekat polisleri için burada düzenlediği etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Federasyon Başkanı Sami Camdan, etkinlikte yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşanan terör eylemlerinde şehit olan polisleri anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Federasyona üye binlerce avcının vatanın bütünlüğü, milletin birliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu aktaran Candan, "Avcılar olarak her zaman emniyet güçlerimizin ve askerlerimizin yanında yer aldık. Bu noktada üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünmekten başka amacımız yok. Bugün burada bulunmamızın da sebebi budur." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi milletin direnişi karşısında büyük bir hezimet yaşadığını vurgulayan Candan, bu tablonun gelişmesinde emniyet güçlerinin önemli bir rol oynadıklarını ifade etti.

Candan, halkın sokaklarda gösterdiği tarihi direnişin bundan sonra darbe yapmayı düşünenlere de büyük bir ders olacağını kaydetti.

Anma, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dua ile devam etti.

Yetkililerinden 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgi alan avcılar, daha sonra özel harekat polislerinin operasyonlarda kullandıkları silah ve teçhizatların sergilendiği alanı gezdi.

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