Trabzonspor'un forması belli oldu

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor ile oynayacağı maçta giyeceği forma belli oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un sahasında bu akşam Kızılcabölükspor ile oynayacağı maçta giyeceği formanın belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Maç öncesi gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında alınan karara göre, takımımız Kızılcabölükspor ile oynayacağı maçta çubuklu forma, beyaz şort ve beyaz çorapla mücadele edecek. Kalecimiz ise yeşil forma, yeşil şort ve yeşil çorap giyecek."