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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Alçak terör örgütleri, şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz, bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen içerideki ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz, asla pabuç bırakmıyoruz." dedi.

Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığının toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na hitaben, "Veysel Hoca para isteme benden, buz gibi soğurum senden." diye espri yaparak başlayan Yıldırım, yeni bir açılışta, güzel bir vesile için birlikte olduklarını söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, alçak DEAŞ terör örgütünün kahpe saldırısında şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, ailelerin acısını paylaştıklarını belirten Yıldırım, Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

"Evet acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük. Kim, hangi alçak, hangi hesabı yaparsa yapsın, 79 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini bozamayacak, zarar veremeyecek." diyen Yıldırım, bu toplu açılışın, bu kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dev eserlerini bu yıl hizmete aldıklarına işaret eden Başbakan Yıldırım, haziran sonunda dünyanın dördüncü büyük köprüsünü ve İstanbul-İzmir'i komşu yapacak otoyolun Gemlik'e kadar olan kısmının açılışını yaptıklarını, 26 Ağustos'ta Boğaz'a üçüncü gerdanlığı taktıklarını, iki gün önce de Asya ile Avrupa'yı birleştirecek dünyanın en derin tünelini hizmete aldıklarını hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, "Bütün bunlar şunu gösteriyor, alçak terör örgütleri, şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz, bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen içerideki ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz, asla pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız." diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılıklarını artırarak devam ettireceklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin, frene bassın, hatta geri vitese taksın. Hayır! Hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz ve böylece kalkınma, refah yolunda, Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Burada bugün toplu açılışını yaptığımız eserler de bu yöndeki kararlılığımızın en güzel göstergesi. AK Parti iktidarından önce maalesef böyle toplu açılış törenleri bir tarafa, temel atmak için bile bakanlar kıvranıyordu, 'Aman bir yerde bir şey bulun da gelip temel atalım.' Temellerin iki, üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk, geride kaldı. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer, 100'er toptan açılışlarla ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz."

- "AK Parti farkı bu"

Binali Yıldırım, 26 Aralık'ta Türkiye'nin büyük bir eserini daha açacaklarını belirterek, "130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor. İki tane tünel, her birinin boyu 6,5 kilometre. İkisini uç uca koyduğunuz zaman 13 kilometre ediyor. 13 kilometrelik tüneli 2,5 yılda tamamladık. 3 bin metrelik Bolu Dağı Tüneli 17 yılda tamamlandı. 17 yılda 3 bin metre, 2,5 yılda 13 bin metre işte AK Parti farkı bu." dedi.

Vatandaşlar yola düştüğünde, hızlı trene bindiğinde, hava yolunun halkın yolu olduğunu gördüğünde ülkenin hizmetlerinin nereden nereye geldiğini fark ettiğini söyleyen Yıldırım, iletişimde, akıl yollarında bölge farkını ortadan kaldırdıklarını, artık ülkenin her tarafında akıllı telefon ve bilgisayarların rahatlıkla çalıştığını bildirdi.

Yıldırım, ülkeye hizmet yolunda kararlılıklarının artarak devam edeceğini, içeriden ve dışarıdan hızlarını kesmeye, morallerini bozmaya çalışan bütün şer ve terör odaklarına karşı kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini, AK Parti hükümetlerinin bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptığını vurguladı.

- "Ehliyet kimdeyse direksiyon ondadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığından bu yana kendisi ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ülkeye hizmet yolunda beraber olduklarını anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O günlerde nasıl bir belediye devraldığımıza değinecek değilim. Öyle bir belediye ki çek vermiyorlar, teminatını kabul etmiyorlar. İflas etmiş bir belediye. Orada siz bize 'Kaynak yönetimi ve insan yönetimini başarırsanız her şey olur.' dediniz. İşte o çaresiz belediye bütün sorunların üstesinden geldi. Çünkü işi ehline verdiniz. Şimdi muhalefet partileri, 'Ehliyetsiz kadrolar iş başına geçti, onun için bu işler başımıza geliyor.' diyor. Biz de vatandaş bize 3 Kasım'da ehliyeti verdi diyoruz. Ehliyeti vermedi sadece, direksiyona da oturttu. 2007'ye geldik, vatandaş 'Siz iyi iş yapıyorsunuz, kazasız belasız, sizin ehliyetinizi büyüttüm, B sınıfından ağır vasıtaya çevirdim, tekrar yola devam.' dedi. Yetmedi ve 'Daha fazla güveniyorum.' diyerek 2015'te hep güvenini, desteğini artırarak ehliyetimizi de yeniledi, hizmetimizi de beğendiğini verdiği destekle gösterdi. Ehliyet kimdeyse direksiyon ondadır. Direksiyona da sayın Cumhurbaşkanımızı getirdi ve onunla birlikte bu ekip ülkemize 14 yıldır hizmet ediyor. İnşallah daha güzel hizmetleri yeni anayasamızla artık koalisyon dönemlerini sona erdirerek, sürekli istikrarla ülkemizi büyütmeye, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışacağız, hizmet edeceğiz."

- "Binlerce eserin açılışını yaptık"

Başbakan Yıldırım, "İnsan odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser." anlayışıyla yola çalıştıklarını, 14 yıl içinde bir eser değil, binlerce eserin hem temelini attıklarını hem de açılışını yaptıklarına değindi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan denize indirdiğini, torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının trenleri ve arabaları denizin altından geçirdiğini anımsatan Yıldırım, ecdadına layık olan torunların Türkiye'nin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye, vatandaşın yolunu da gönlünü de yapmaya gayret ettiğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, açılışı yapılan eserlerin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.