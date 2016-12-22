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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:08

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, 81 ilden törene gelen gelen vatandaşları selamlayarak başladı.

Açılışı yapılacak 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir köşesine yayılan eserlerin yapımında emeği geçenleri kutladı.

El Bab'da şehit olan 16 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200’e yakın DEAŞ’lı orada öldürüldü. ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor Rusya'yla, Amerika'yla, öbür tarafta İran'la, Irak'la bütün buralarla, Körfez ülkeleriyle Katar, Suud hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz ve bütün bunlardan sonra da bu harekat başladı." diye konuştu.

Bugün Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, harekatta verilen şehitleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan 151 eserle 663 bin dekar araziyi zirai sulamaya açtıklarını, yerleşim merkezlerine yılda 100 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini, bir il 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 376 bin dekar arazinin sel ve taşkından korunmasını sağladıklarını aktardı.

Ağaçlandırma, ormancılık ve milli park projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım ilerlediklerinin altını çizen Erdoğan, barajları, göletleri, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri, ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere geniş bir alana yayılan 151 eseri teker teker saymanın mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'ye toplu açılış geleneğini getirmek suretiyle siyasi bir kadro oluşturan yapılanma olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün de tek bir törenle 4 milyar liralık bir yatırımı bir anda hizmete açıyoruz. Milletimiz bu hizmetlerin hepsini görüyor, kimlerin yaptığını, nasıl yaptığını da gayet iyi görüyor." dedi.

Ziya Paşa'nın, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Erdoğan, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendikleri 14 yıldır, "istismar siyaseti" yerine "eser siyasetini" tercih ettiklerini belirtti.

"Sadece konuşmayı, sadece hakareti, sadece 'aka kara, karaya ak' demeyi marifet sanan birilerine inat gece gündüz çalıştık, ürettik, hizmet getirdik." diyen Erdoğan, Türkiye'nin kendilerinden önceki üç yılda yüzde 1'in altında büyürken, 2003'ten bugüne yılda ortalama yüzde 5,9 büyüme oranına ulaştığına dikkati çekti.

- "Onlar 'dur' dedikçe biz daha ileri atıldık"

Ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını 2002'de 236 milyar dolar iken 2013'te 949 milyar dolara kadar çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "Dikkat ederseniz, ne zamanki biz trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla oranına yaklaştık hemen bazıları tüm düğmelere birden bastı. Kimi, 'ağaç' diyerek, kimi 'yolsuzluk' diyerek, kimi 'öz yönetim' diyerek, kimi 'doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya' kalkarak, kimi 'bölgemizi kana ve ateşe' boğarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar 'dur' dedikçe biz daha ileri atıldık. Çünkü tarihimizin ve milletimizin bize verdiği görev budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir." diye konuştu.

(Sürecek)




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