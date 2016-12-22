Varto'ya 7 oyun parkı yapılacak

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MUŞ (AA) - İçişleri Bakanlığınca KHK ile Varto Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 7 oyun parkı yapılacağını bildirdi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bin nüfuslu ilçede yeterli çocuk parkının bulunmadığını bu sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında bir oyun parkı yaparak hizmete açtıklarını belirten Çetin, "Bu yaptığımız parktan daha büyük 7 park daha yapacağız. Bu parkların bütçesi de hazır durumda. Her mahallemizde en kısa sürede çocuk parkı olacak." dedi.

Çetin, eski belediye yönetiminin 60-70 bin lira ayırıp da çocuk parkı yapmadığını ifade ederek, "Ben bunda iyi niyet aramıyorum. Kimse kusura bakmasın. Çocukların parka gitmesi istenmiyor. İşin açıkçası bu 'polise taş atsın' zihniyeti. Artık bu zihniyeti bitirelim." ifadelerini kulandı.

Belediyenin yaptırdığı parkta oynayan Rümeysa Aktaş'ın çamurlu yerlerin çimlendirilmesi isteği üzerine Çetin, gerekli düzenlemenin yapılması talimatını verdi.