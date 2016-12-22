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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hizmete sokulan 151 tesisle 663 bin dekar zirai arazinin sulamaya açılacağını, yılda 100 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini, bir il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazinin taşkınlardan korunacağını bildirdi.

Eroğlu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl 14 Ocak'ta 99 Baraj ve HES'in resmi açılışını gerçekleştirdiğini, bugün açılışı yapılacak 151 tesisle toplam 15 milyar lira maliyetinde 250 tesisi milletin hizmetine sunmuş olacaklarını belirtti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kalkınma hamlesi başlatıldığını dile getiren Eroğlu, Avrasya Tüneli'nin, şehir hastanelerinin açıldığını, eğitimde muazzam bir yol katedildiğini anlattı.

Bakanlık olarak 6 bin 298 tesisi hizmete aldıklarını anımsatan Eroğlu, "Geçmişte toplanan vergilerin yüzde 86'sı faize gidiyordu. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız, Rize baltasıyla faiz lobisinin hortumlarını kesti. Geçmişte bir gölet 22 yılda bitiyordu, 45 milyona. Şu anda geçtiğimiz günde bin günde bin gölet yaptık, ortalama maliyeti sulama dahil 4,5 milyon lira, 22 yerde 18 ayda tamamladık, dolayısıyla ihale lobisinin hortumları da kesildi. Hükümetimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümettir." dedi.

- Yusufeli Barajı 2018'de hizmete alınacak

Geçtiğimiz 50 yılda 128 baraj inşa edilmişken, son 14 yılda 411 baraj inşa ettiklerini vurgulayan Eroğlu, 2009'da Türkiye'nin 218 metre ile en yüksek barajı olan Karaman Ermenek Barajı'nı, 2012'de 249 metre yüksekliğinde ve Türkiye'nin en yüksek barajı olan Artvin Deriner Barajı'nı hizmete sunduklarını, kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3'üncü, ülkenin ise en yüksek barajı olacak 270 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı'nı inşa ettiklerini, 2018'de bu barajı hizmete alacaklarını kaydetti.

Bakan Eroğlu, çok kısa zamanda da Ilısu Barajı'nın açılışının yapılacağını, Siverek Barajı'nın da kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Su akar, Türk bakar" sözünü, "Su akar, Türk yapar" olarak değiştirdiğini ifade eden Eroğlu, şu ana kadar 478 hidroelektrik santralinin inşa edildiğini, bu yıl HES'lerdeki kurulu gücün doğalgazı, kömür santrallerini geçerek, 26 bin 655 megavat olduğunu ifade etti.

- "KKTC'ye asrın projesi ile suyu biz götürdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Su medeniyettir, susuz medeniyet olmaz" ifadesini anımsatan Eroğlu, 2002 yılında 76 şehrin susuz olduğunu, şu anda ise 76 ile yapılan 176 içme suyu tesisiyle 2040-2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyacının karşıladığını bildirdi.

Bakan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2012 yılında, boğazın 135 metre altından 5 bin 511 metre uzunluğunda bir tünel açarak Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladık. Bu tünelle köprü olmaksızın karadan boğazı geçen ilk kişi zat-ı alinizdir. Tabii daha sonra Marmaray ve Avrasya Tüneli ile tekrar geçtiniz. Cumhurbaşkanım talimatınız ile KKTC'ye asrın projesi ile suyu biz götürdük. Mersin Anamur'da inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan aldığımız suyu 107 kilometre isale hattı ile KKTC'de inşa ettiğimiz Geçitköy Barajı'na ilettik. İsale hattının 80 kilometresi deniz yüzeyinin 250 metre altından askıda götürülmüştür. Bu teknoloji dünyada ilk ve tektir. Türk mühendislerinin eseridir."

- "18 ayda Cibuti'de baraj inşa edeceğiz"

Dün Sudanlı Su Bakanı Mutaz Musa Abdalla Salim ile görüştüğünü hatırlatan Eroğlu, "Kendisi 7 kilometre mesafeden çocukların elle su getirdiğini ifade edince çok duygulandım. Türkiye, DSİ, TİKA ve sivil toplum kuruluşları marifetiyle Afrika'da milyonlarca kişiye sağlıklı, temiz içme suyu temin etmiştir. Talimatınızla şu müjdeyi de vermek istiyorum, Cibuti Devlet Başkanı ülkelerine baraj yapmamızı istemişlerdi. Barajın projelerini hazırladık, ihalesini yapıp 18 ayda Cibuti'ye bu barajı inşa edeceğiz." dedi.

Bakanlığın hazırladığı projelere ilişkin de bilgi veren Eroğlu, "GAP, KOP, DAP gibi kalkınma projelerini hızla tamamlayacağız. Bakanlığımız ayrıca TRAGEP, EGEGEP, BAKGEP gibi bütün bölgeler için gelişim projeleri hazırlamıştır. Bakanlığımın bütün personeli 31 Aralık 2019, saat 16.59'a bu projeleri tamamlamak için hedefe kilitlenmiştir. Çünkü hedefi olmayan kurumlar, gelişemezler, hedefi olmayan milletler de tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla siz bizlere üç büyük hedef gösterdiniz, 2023, 2053, 2071 hedefleri, bu hedeflere ulaşacağız." diye konuştu.

- Toplam maliyeti 4 milyar lira olan 151 tesis

Bakan Eroğlu, 151 tesisin 29'unun baraj, 9'unun gölet, gölet ve sulaması, 8'inin içme suyu tesisi, 32'sinin sulama tesisi, birinin atıksu arıtma tesisi, 54'ünün taşkın koruma tesisi, 18'inin ağaçlandırma, milli park ve meteoroloji tesisi olduğunu aktardı.

Tesislerin 4 milyar liraya mal olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu tesislerle 663 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 100 milyon metre yıl içme suyu temin edilecek, bir il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkından korunacaktır. Ayrıca ağaçlandırma ve ormancılık, milli parklar ile meteoroloji alanlarındaki tesis ve projeler de tamamlanmıştır. 89 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur." bilgisini paylaştı.

Bakan Eroğlu, ağaçlandırma, projeler ve diğer çalışmalar hakkında da bilgi vererek, tesislerin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.