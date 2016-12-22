Gaziantep'te etkili olan kar

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar nedeniyle buzlanan yollarda kayarak düşen çok sayıda vatandaş hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde yoğun kar ve hava muhalefeti sonucu kayarak düşen toplam 403 kişi, hastanelerin acil servislerine gitti.

Hastaneye başvuran ve vücutlarında düşme sonucu kırık, çıkık ve ezilme tespit edilen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Erkan Servet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde kayarak düşme sonucu yaralanmaların çok sık yaşandığını belirterek, bu durumun ciddi yaralanmalara sebep olduğunu söyledi.

Özellikle karlı, buzlu zeminlerde yürürken dikkat edilmesi gerektiğini Servet, "Öncelikle yürürken eller cebe konulmamalı, küçük adımlar atılmalı. Tutunabilecek bir yer varsa tutunarak yürümek doğru bir davranış olacaktır. Bu havalarda eller mümkün olduğunca boş olmalıdır. Çanta, poşet gibi şeyler taşınmamalı. Çünkü düşerken eller kullanılarak vücudun zarar görmesi önlenebilir. Son günlerde çok sayıda hasta karlı ve buzlu zeminde düşme neticesinde bize başvuruyor." dedi.

Ayakkabı seçimine de dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Servet, tabanı kaymayan ayakkabılar tercih edilerek yaralanmaların önüne geçilebileceğini vurguladı.