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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, "Ülkemize ve ilimize göç etmek durumunda kalan insanların dili, dini, ırkı ne olursa olsun, onlara sahip çıkıp devletimizin, gönüllü kuruluşların ve hatta vatandaşlarımızın yardımlarını ve desteklerini misafir ettiğimiz göçmenlere aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Vali Doğanay, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürü Gülşen Çınar ile kentte yaşayan Suriye, Estonya ve Tunus uyruklu 14 kişiyi, bugün makamında kabul etti.

Ziyarette, İl Göç İdaresi Müdürü Çınar, çalışmaları hakkında Vali Doğanay'a bilgi vererek Artvin'deki göçmenler ve onlara yönelik faaliyetleri anlattı.

Vali Doğanay, insanların memleketlerinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşarken oluşan birtakım sorunlardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak göçmenlere evlerini ve gönüllerini açtıklarını söyledi.

Hiç kimsenin ülkesini terk etmek istemediğine işaret eden Vali Doğanay, "Ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar ve mağduriyetler bizleri de çok derinden üzüyor. Ülkemize ve ilimize göç etmek durumunda kalan insanların dili, dini, ırkı ne olursa olsun, onlara sahip çıkıp devletimizin, gönüllü kuruluşların ve hatta vatandaşlarımızın yardımlarını ve desteklerini misafir ettiğimiz göçmenlere aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Doğanay, ziyarette, göçmen ailelerin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.



