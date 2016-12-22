AK Parti Vezirköprü Teşkilatı Halep için yardım çağrısında bulundu

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SAMSUN (AA) - AK Parti Vezirköprü Teşkilatı Halep için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Fişekçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Doğan, ilçede halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Suriye’nin Halep kentinde yaşam mücadelesi veren insanlar için yardım seferberliği yapmak istediklerini söyledi.

Çatışmaların sürdüğünü, Halep'te halkın zor durumda olduğunu vurgulayan Doğan, "Bizim burada onlar için yapabileceğimiz dua etmek. Ayrıca oradan bize sığınan kardeşlerimize de yardımcı olmalıyız. İl Başkanlığımızın da talimatıyla bir yardım kampanyası başlattık. Vezirköprü'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan destek bekliyoruz." dedi.

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fişekçi de yardım kampanyası için destek vereceklerini belirterek, "Üyelere bilgilendirme mesajı göndereceğiz. Oda meclisini toplayarak gereken desteği sağlayacağız. "ifadelerini kullandı.

Doğan ve beraberindekiler daha sonra Türk Kızılayı Vezirköprü Şube Başkanı Hakan Kiper ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan'ı da ziyaret ederek destek istedi.