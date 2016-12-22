Altınordu'da nikah işlemleri

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ORDU (AA) - Altınordu Belediyesince, 2016 yılı içerisinde 49'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 171 çiftin nikah işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin evlendirme dairesi verilerinden aylara göre 2016 yılındaki nikah işlemleri sayısının belirlendiği belirtildi.

İlçede 2016 yılında en fazla evliliğin temmuz ayında, en az evliliğin ise aralık ayında gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, ocak ayında 57, şubatta 53, martta 51, nisanda 90, mayısta 129, haziranda 103, temmuzda 193, ağustosta 95, eylülde 164, ekim 138, kasımda 69, aralıkta da 29 çiftin dünya evine girdiği aktarıldı.

Söz konusu yılda 49 evliliğin, yabancı uyruklu gelin ve damat adayları ile yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evliliklerde ilk sırayı Azerbaycan uyruklular alırken, Azerbaycanlıları Almanya ve Irak uyruklu gelin ve damat izledi. 2016 yılı içeresinde 8 Azerbaycan, 7 Almanya, 7 Irak, 6 Gürcistan, 6 Rusya, 3 Avusturya, 2 Afganistan ve birer kez Çin, İsviçre, Kırgızistan, Bulgaristan, Filistin, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Ukrayna ve Portekizli olmak üzere 49 yabancı uyruklu çift dünya evine girdi."

Açıklamada, Altınordulu vatandaşların, 21 yabancı uyruklu kadın ile hayatlarını birleştirdiği de ifade edildi.



