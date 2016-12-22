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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 97. yıl dönümü

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:14

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zengin, mesajında Atatürk'ün Erzurum ve Sivas kongrelerini gerçekleştirdikten sonra Kayseri üzerinden 22 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e geldiğini belirterek, bu günü CHP İl örgütü olarak gururla kutladıklarını kaydetti.

Atatürk ve Temsil Heyeti üyelerinin o yıllarda kuvayı milliye ve idareyi milliyeyi hakim kılmayı esas aldığını dile getiren Zengin, şunları kaydetti:

"97 yıl önce ihtiyaç duyulduğu gibi bu gün de Mustafa Kemal Atatürk'e ihtiyacımız var. Onun ilkelerine, devrimlerine, düşüncelerine, devlet adamlığına ihtiyacımız var. 'Yurtta sulh Cihanda Sulh' ibaresini neden kullandığının farkına bugün daha çok vardık. İnşallah önümüzdeki süreç de onun ilkeleriyle bütünleşmiş bir iktidarı hep beraber inşa ederiz. Onun laik demokrat Türkiye Cumhuriyetini hak ettiği yere taşıma noktasında büyük mücadelemizi sürdüreceğiz ve sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda mücadelemize devam edeceğiz. Kendisine minnet ve şükran duyuyoruz."


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