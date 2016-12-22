Kumluca yerli malı haftası

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ANTALYA (AA) - Kumluca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına katılan öğrencilere yerli malı haftası sürprizi yapıldı.

Kumluca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılan Kumluca Eğitim Kurumlarında (KUMBEK) üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi gören öğrencilere, Halk Eğitim Merkezi Aşçılık ve Pastacılık Kursiyerleri tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

KUMBEK’te gerçekleştirilen yerli malı etkinliğine Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Devlet Hastanesi Başhekimiz Ayşegül Alkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Seyran, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Koca, kurum öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında Kumluca Belediyesi ile yaptıkları ortak protokolle, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kurs açtıklarını, sekiz ayrı şubede yaklaşık 200 civarında öğrencinin bu kurslara katıldığını söyledi.

Bugün de yerli malı haftası dolayısıyla, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aşçılık ve pastacılık kursiyerleri tarafından hazırlanan yiyeceklerle KUMBEK'te eğitim gören öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Tekdemir, bu sayede hem aşçılık ve pastacılık kursiyerlerinin yaptıkları ürünleri sergileme, hem de üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle hoşça vakit geçirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri KUMBEK sınıflarını gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



